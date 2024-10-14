Cem Toker, Köfteci Yusuf'a destek için gitti! Fotoğraf paylaştı

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden Köfteci Yusuf ile ilgili haberlere karşı tepkisini paylaştı.

Toker sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugün aklımın ve vicdanımın sesini dinleyerek gereğini yaptım… Hayatımda ilk kez Köfteci Yusuf'da yedim. Köftede domuza değil, bu iddiadaki domuzluğa inandım…" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetim yaptığı ürünlerden uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri ve şirketleri internet sitesinde yayınlanmaya başlamıştı.

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10 Ekim'de yayınlanan ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde Köfteci Yusuf’un köftesi ve et (dana) dönerinde ‘domuz eti’ tespit edildiği açıklanmıştı.

Tartışmalar devam ederken İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da ‘domuz eti’ kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf’a ‘dostlarıyla’ birlikte desteğe gitmişti.