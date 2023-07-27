Cem Toker vatandaşın sandıkta neye 'evet' dediğini açıkladı. Oy verip listeyi görenler kahrolacak

Editör: Özlem KIRAL

Derinleşen ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Enflasyon canavarıyla mücadele eden vatandaşın da zamlar ve fiyatlar karşısında beli bükülüyor.

Güncellenen zamlar, fahiş fiyatlar, pahalılık derken etkisini iyice hissettiğimiz yüksek enflasyonun hayatlarımızdaki olumsuz etkisi inkâr edilemeyecek kadar gözler önünde.

Özellikle seçim sonrası birçok vatandaş, marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıp kuruş hesabı yapıyor.

Türkiye’de borçlarından ya da ailesinin geçimini karşılayamadığından dolayı; kısacası gelecek kaygısıyla bunalıma girerek intihar eden vatandaşların haberlerini de ne yazık ki medyada sıklıkla okuduk.

“BU COĞRAFYA BUNA LAYIK MI?”

Liberal Demokrat Parti eski Genel başkanı Cem Toker sosyal medya hesabından iktidarın ekonomi/vergi/fiyat/enflasyon politikalarını eleştirdi.

Toker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Adamlar, ekonomi/vergi/fiyat/enflasyon politikaları ile, ortalama gelirli bir ailenin;

-ne iyi bir araba almasına,

-arabası olanın benzin koyup ailesiyle gezmeye gitmesine,

-ne gelişmiş bir cep telefonu almasına

-bırakın yurtdışını, ülke içinde bir tatil yapmasına

-ne ailece ayda bir dışarıda yemeğe gitmesine

-ne bir Avrupalı kadar iyi beslenmesine, et tüketmesine izin vermiyor.

Dolayısıyla bu yönetim kafasıyla, ortalama gelirli bir Türk ailesi yaşamıyor sadece hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Bu coğrafyada buna layık mı?

Sandıktaki seçimine bakılırsa, evet…