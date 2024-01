Cem Toker'den Başak Demirtaş açıklaması. 'Yanlış anlaşıldım'

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, 31 Mart yerel seçimlerinde İBB için adaylık sinyalleri veren, DEM Parti’nin aday göstermesi ile İstanbul’dan aday olabileceğini açıklayan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında 2 gün önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve Başak Demirtaş’ı kast ederek, “Sana reddedemeyeceğin bir teklifim var!! İstanbul’dan aday ol, kocana kavuş” ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımdan birkaç saat sonra yeniden bir paylaşım yapan Toker, paylaşımında Demirtaşlardan bahsetmediğini, asıl kast ettiğinin iktidar tarafından gelebilecek bir strateji olduğunu ifade etti.

“TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILDI”

Gelen tepkiler üzerine konu hakkında tekrar bir açıklama yapan Cem Toker, paylaşımının DEM Parti seçmeni tarafından tamamen yanlış anlaşıldığını belirtti. Paylaşımı için kendisinin de hatasının olduğunu söyleyen Toker, asıl niyetinin her çıktığı programda İktidarın İstanbul’u kazanmak için her yolu deneyeceğini söylediğini ve bu paylaşımın da aslında aday olması halinde Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilebileceğine vurgu yapmak istediğini şu sözlerle açıkladı:

“Bu paylaşımım DEM seçmeni tarafından tamamen yanlış anlaşıldı.

Çok eleştirildim.

Benim de hatam var, net ifade edememişim.

Aylardır her programda, her kanalda “iktidar İstanbul’u kazanmak için her yolu deneyecektir” vurgusu yapıyorum.

Bu paylaşımımı da, “iktidarın ağzından” iktidar tarafından yapılması olası, siyasi etik dışı bir teklif olarak paylaştım.

Yanlış anlaşıldım..”