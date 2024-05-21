Cem Yılmaz duyurdu: Gora 4 Gora geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz duyurdu: Gora 4 Gora geliyor
Cem Yılmaz’dan G.O.R.A hayranlarına müjde…

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sinema severlere güzel haber…

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51 yaşındaki Yılmaz, 2004 yılında yapımcılığını yaptığı G.O.R.A filminin çekileceğinin sinyalini verdi. Intagram'da paylaştığı ‘GORA 4 GORA’ yazılı fotoğrafa ‘20 yıl sonra gelen lezzet’ notunu düştü. Cem Yılmaz’dan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, filmin Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacağı iddia edildi.

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2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karakter uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. Filmi 2008 yılında yayınlanan A.R.O.G. ve Arif V 216 takip etmişti.

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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı filmin kadrosunda Yılmaz’ın bir zamanlar çok yakın dost olduğu Ozan Güven, bir süre önce hayatını kaybeden usta oyuncular Rasim Öztekin ve Özkan Uğur rol almıştı.

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