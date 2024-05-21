Cem Yılmaz duyurdu: Gora 4 Gora geliyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sinema severlere güzel haber…

51 yaşındaki Yılmaz, 2004 yılında yapımcılığını yaptığı G.O.R.A filminin çekileceğinin sinyalini verdi. Intagram'da paylaştığı ‘GORA 4 GORA’ yazılı fotoğrafa ‘20 yıl sonra gelen lezzet’ notunu düştü. Cem Yılmaz’dan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, filmin Netflix üzerinden izleyicisi ile buluşacağı iddia edildi.

2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filminde Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Arif isimli karakter uzaylılar tarafından kaçırılmıştı. Filmi 2008 yılında yayınlanan A.R.O.G. ve Arif V 216 takip etmişti.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı filmin kadrosunda Yılmaz’ın bir zamanlar çok yakın dost olduğu Ozan Güven, bir süre önce hayatını kaybeden usta oyuncular Rasim Öztekin ve Özkan Uğur rol almıştı.