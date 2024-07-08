Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu

Duygulandıran paylaşım

'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden' gibi unutulmaz parçaların oluşturucusu, 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G', 'Yahşi Batı' ve 'Cennet Mahallesi' gibi pek çok yapımda rol almış, MFÖ müzik grubunun sevilen üyesi Özkan Uğur'un vefatının üzerinden bir yıl geçti.

Birlikte pek çok projede yer aldığı arkadaşı Özkan Uğur'un fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz, usta sanatçıyı "Canımız Abimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan abim" sözleriyle andı.

Özkan Uğur, 2013'te lenf kanserini yendikten sonra 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl 1,5 ay yoğun bakımda kalan Uğur, akciğerindeki çeşitli problemler nedeniyle tedavilere yanıt veremeyerek 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur, Türk müzik ve sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak tanınır. 17 Ekim 1953'te İstanbul'da doğan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında başlamış ve birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda sahne almıştı.

1971 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile tanışarak Kaygısızlar grubunu kurmuş ve profesyonel bas gitaristliğe adım atmıştı.

Barış Manço'nun Kurtalan Ekspres grubunda ve daha sonra Erkin Koray ile birlikte Ter grubunda yer almıştı.

1984 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte MFÖ grubunu kurarak Türk pop müziğine damgasını vurmuştu.

Aynı zamanda bir oyuncu olarak da tanınan Uğur, 'Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Beter Ali karakteriyle hafızalara kazınmıştı.