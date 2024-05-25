Cem Yılmaz nafakayı duyunca çıldırdı

Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu arasında sular durulmuyor. Çift, 20 ay süren evliliklerini 2013’te anlaşmalı olarak sona erdirmişti. Yılmaz, çocukları Kemal için ayda 10 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etmişti.

Protokol imzalandığında o günün dolar kuru yaklaşık 2,13 TL idi. Aradan yıllar geçip dolar yükselmeye başlayınca ikili arasındaki nafaka savaşı da başlamış oldu.

51 yaşındaki Yılmaz, 2 yıl önce nafakanın Türk Lirası’na çevrilerek aylık 40 bin TL’ye düşürülmesi için dava açmıştı. Manken Ahu Yağtu ise çocuğun masrafların arttığını belirterek bu talebin reddedilmesini istemişti.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Yılmaz’ın talebini kısmen kabul ederek 10 bin dolarlık nafakanın Türk Lirası’na çevrilmesine ve aylık 70 bin TL olarak ödenmesine karar vermişti. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine karar verdi. Yılmaz’ın avukatının itirazı üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını onayladı. Kararla birlikte Yılmaz’ın, Yağtu’ya aylık 10 bin dolar (Yaklaşık 322 bin 130 TL nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.

'CİMRİYİM VE ÇOCUĞUMLA İLGİLENMİYORUM'

Cem Yılmaz bu karar üzerine X hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı: Evet bütün haberler, yorumlar haklı. Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) Ve tabii ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler. Minik not 11 yıl önce boşandım (dünyada bir ilk)