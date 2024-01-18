Cem Yılmaz sosyal medya hesabından isyan etti. 'Lütfen almayın yapmayın etmeyin'

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz sosyal medya hesabından isyan etti. 'Lütfen almayın yapmayın etmeyin'
Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisinin biletlerinin karaborsada fahiş fiyatlara satıldığı eleştirilerine isyan etti. Yılmaz, yıllardır karaborsaya karşı uyardığını ancak tepkisinin karşılık bulmadığını ifade etti.

Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adlı yeni gösterisi ile sahnelere döneceğini duyurmuştu.

7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak olan gösterinin Şubat ve Mart ayı biletleri dakikalar içinde tükendi. 495 ile 4 bin 400 lira arasında satışa sunulan gösterinin biletleri karaborsada 50 bin liraya kadar çıktı.

kapak-165850.jpg

Biletlerin kısa sürede tükenmesi ve karaborsaya düşmesi eleştirilere neden olurken Yılmaz, yıllardır karaborsaya karşı uyarılarda bulunduğunu ancak tepkisinin karşılık bulmadığını ifade etti.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma şöyle tepki gösterdi:

"Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da; Sevgili arkadaşlar istanbul da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benim ki de o kadar… 30 yıl oldu… Yıllardır karaborsa oluyor lütfen almayın yapmayın etmeyin sahte bilet bile olur aman! desem de bi çocuksu çığlık bi anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi yasaklaması yaptırım uygulamasını da eh yapacak ben olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak :)) ha oldu … son kez söylüyorum ben 4 tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda Biri, kurum gibi, bilet satan bir site görünümü ile internet üzerinden hiç bir sorumluluk almadan heyyo bilet var 47.800 diyince biri de almayıversen yahu! allah aşkına yok biletler 50 bin yok biletler 20 bin yok biletler 100 üzerinden beni germeyin Biletler kaç paraysa o kadar yahu …abi önlerden var mı ? Parasıyla ha ! Ona hiç girmiyorum bile" ifadelerini kullandı.”

165529557-adsiz-tasarim-34.jpg

Son Haberler
Bu tahmini ne Mehmet Şimşek bekliyordu ne Gaye Erkan... Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye tahmini Ekonomi
Bu tahmini ne Mehmet Şimşek bekliyordu ne Gaye Erkan... Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye tahmini
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kriz çıktı. Abdullah Avcı sert tepki gösterdi Spor
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kriz çıktı. Abdullah Avcı sert tepki gösterdi
Barış Alper Yılmaz hatasını telafi etti. Galatasaray beraberliği buldu Spor
Barış Alper Yılmaz hatasını telafi etti. Galatasaray beraberliği buldu
Galatasaray golü yedi teyzeler kritiğe başladı. Rams Park'ta ilginç anlar Spor
Galatasaray golü yedi teyzeler kritiğe başladı. Rams Park'ta ilginç anlar
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı. Taraftarlar deliye döndü Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı. Taraftarlar deliye döndü
Rusya'da kriz patlak verdi. Putin özür diledi, devreye Türkiye girdi Dünya
Rusya'da kriz patlak verdi. Putin özür diledi, devreye Türkiye girdi