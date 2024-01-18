Cem Yılmaz sosyal medya hesabından isyan etti. 'Lütfen almayın yapmayın etmeyin'

Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adlı yeni gösterisi ile sahnelere döneceğini duyurmuştu.

7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak olan gösterinin Şubat ve Mart ayı biletleri dakikalar içinde tükendi. 495 ile 4 bin 400 lira arasında satışa sunulan gösterinin biletleri karaborsada 50 bin liraya kadar çıktı.

Biletlerin kısa sürede tükenmesi ve karaborsaya düşmesi eleştirilere neden olurken Yılmaz, yıllardır karaborsaya karşı uyarılarda bulunduğunu ancak tepkisinin karşılık bulmadığını ifade etti.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma şöyle tepki gösterdi:

"Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da; Sevgili arkadaşlar istanbul da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benim ki de o kadar… 30 yıl oldu… Yıllardır karaborsa oluyor lütfen almayın yapmayın etmeyin sahte bilet bile olur aman! desem de bi çocuksu çığlık bi anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi yasaklaması yaptırım uygulamasını da eh yapacak ben olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak :)) ha oldu … son kez söylüyorum ben 4 tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda Biri, kurum gibi, bilet satan bir site görünümü ile internet üzerinden hiç bir sorumluluk almadan heyyo bilet var 47.800 diyince biri de almayıversen yahu! allah aşkına yok biletler 50 bin yok biletler 20 bin yok biletler 100 üzerinden beni germeyin Biletler kaç paraysa o kadar yahu …abi önlerden var mı ? Parasıyla ha ! Ona hiç girmiyorum bile" ifadelerini kullandı.”