Cem Yılmaz 'top gibi oynarım' dedi. Ortalık karıştı

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Cem Yılmaz 'top gibi oynarım' dedi. Ortalık karıştı
Cem Yılmaz ve sevgilisi Necla Karahalil aşkı çabuk bitti.

Ünlü komedyen yine fena karıştı. Cem Yılmaz ‘Top gibi oynarım’ dedi.ahat durmadı. Bir süredir pilates eğitmeni Necla Karahalil’le aşk yaşayan Cem Yılmaz sevgilisinden ayrıldı. İddialara göre ikili sosyal medya hesaplarında birbirini takipten çıktı.

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Instagram’da pilates ve yemek videolarıyla tanınan 37 yaşındaki Necla Karahalil sosyal medyasından imalı paylaşımlar yaptı, ardından Cem Yılmaz’ı takipten çıktı. Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz son günlerde gündemden düşmüyordu. Bu süreçte komedyenin genç aşkıyla arasının da bozulduğu iddia edildi.

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Cem Yılmaz’ın kısa süre önce yaptığı paylaşım ise eski aşkına gönderme olarak algılandı: Top gibi oynarım Kraldan yepyeni bir gönderme kralın bu haftaki 4 ün göndermesi …..Kral senin benim gibi fotoğraf paylaşamaz Kral göndermesini yapar…İş gücü yoktur tamamen göndermeden oluşan bir kariyere sahiptir Çok yaşa kral ;) Gönder yeter ki sen gönder

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