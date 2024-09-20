Cem Yılmaz'a gülmenin maliyeti 10 bin lira!

Cem Yılmaz Avrupa’da turneye çıkıyor. 2024 Avrupa turnesi ‘CMXXIV’ adlı ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yılmaz’ın 2024 sonuna kadar 24 gösteriye çıkması bekleniyor.
Bilet fiyatlarının 130-250 Euro arasında değiştiği görüldü. Euro cinsinden satışa sunulan biletlerin Türk Lirası cinsinden maliyetinin 5-10 bin lira arasına denk gelmesi sosyal medyada da konuşuldu.
İlk gösterinin 2 Ekim tarihinde Almanya’nın Nürnberg kentinde yapılacağı turne 1 Şubat tarihinde Stutgart kentinde yapılacak gösteri ile son bulacak.