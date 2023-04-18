Cemal Enginyurt 'Kadını döveceksin' diyen tarikat hocasına kendi eşini örnek verdi

DP'li Cemal Enginyurt, 'Kadını döveceksin, dayak yedikçe cenneti müjdelenir' diyen kişiye sosyal medyada paylaştığı videoyla tepki gösterdi. Enginyurt, "Ben karımı dövücem sabaha kadar beni kezzapla öldürmezse ş*r*fsizim" dedi.

Cemal Enginyurt 'Kadını döveceksin' diyen tarikat hocasına kendi eşini örnek verdi

Son günlerde kendilerini hoca olarak tanıtan kişiler açıkladığı fetvalarla ve sorulara verdiği cevaplarla büyük tepki topluyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla konuya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Enginyurt, "Geçen bir hoca çıkmış, 'Kadını döveceksin, dayak yedikçe cenneti müjdelenir' diyor. Bu y*vş*k bizim karıyı tanımıyor. Ben karımı dövücem sabaha kadar beni kezzapla öldürmezse ş*r*fsizim" diye konuştu.

Enginyurt daha sonra şöyle devam etti:

"Adama bak karıyı dövün diyor ya. Niye dövüyorsun lan karıyı, lan eve almaz bizi. Bugün yine kendine hoca diye çıkmış, İhsan Şenocak diye birisi. CHP'ye karşı çıkarsanız, HDP'ye karşı çıkarsanız cennete gider. Ulan bu kadar kolaysa cennete gitmek, o zaman ne oruca ne de namaza gerek var."

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