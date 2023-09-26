İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler

Daha önce pek çok kez kadınları hedefine alan ilahiyatçı İhsan Şenocak, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile bir kez daha A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı hedef aldı.

İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde tarih yazan Filenin Sultanları, gericilerin hedefinde yer almayı sürdürüyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Başkanı İhsan Şenocak, yine A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı hedef aldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Her müslüman Allah’ın(cc) emrettiğinin EN GÜZEL, yasakladığının da EN ÇİRKİN olduğunu anlatmaya memurken fert planında İSLAM’I yaşayan MÜSLÜMANLARIN gazeteleri de kadınların yarı çıplak haldeki oyununa ZAFER diyor.” diyen Şenocak “HARAMA, haram DİYEBİLEN kaç alim, kaç mütefekkir, kaç hoca kaldı?” sorusunu sordu.

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Daha önce de gerici konuşmaları ile gündem olan Şenocak, milli gururumuz Ebrar Karakurt için, “Hilaliyle “Lâ ilahe illellah”ı, yıldızıyla “Muhammedurrasullah”ı remzeden BAYRAĞIMIZIN renginde ceddimiz Alparslan’dan Hüdavendigar’a bütün şehitlerin kanı var.BAYRAK bize ne için yaşayıp,hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır. LGBTcinin üzerinde olması şeref değil, zillettir.” ifadelerini kullanmıştı.

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