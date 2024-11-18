Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den istifası sonrası teklif aldığı partileri açıkladı

Demokrat Parti’nin 15’inci Olağan Kongresi'ni boykot eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Cemal Enginyurt, istifasının ardından Halk TV televizyonunda canlı yayına bağlanarak, istifa kararının arkasındaki nedeni ve başka partilerden teklif alıp almadığını açıkladı.

Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den İstifa Etti

“TÜRKİYE’DE İSMİNİ DUYMADIĞIMIZ PARTİLERDEN BİLE ARADILAR"

“Başka partilerden teklif var mı?” sorusuna yanıt veren Enginyurt,

“Türkiye’de ismini duymadığımız partilerden bile aradılar. CHP’den İYİ Parti’den Zafer’den. Salih’te bende Demokrat Parti’den ayrılırken üzüldük. Salih oraya 35 yıl boyunca hizmet etti. Anavatan Partisi Genel Başkanlığı’nı bıraktı Salih DP’ye gelebilmek için. Demokrat Parti’den ayrılınca bu yüzden moralimiz bozuldu. On binlerce insan aradı beni. İYİ Parti’ye Zafer’e CHP’ye davet eden insanlar oldu” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRAT PARTİ BÜYÜMEYİ İSTEMİYOR"

Demokrat Parti’den istifa sürecini anlatan Enginyurt,

“Demokrat Parti’ninnin 2025 mart ayına kadar yaptığımız görüşmelerde merkez sağın partisi DP olsun diye mücadele verelim dedik. İlk başta kabul gördü ama ne hikmetse 1 Kasım tarihinde hiç kimsenin haberi olmadan genel başkan 17 kasım tarihine kongre kararı aldı. Bu kongre kararını alınca genel idare kurulunda ben bunun doğru olmadığını eski tas eski hamam devam edeceksek bu kongrenin ne anlamı olduğunu, kongrenin mart ayında yapılması gerektiğini aksi takdirde yapılmayacaksa biz idare genel kurulunda yer almayacağımızı Salih Uzun ile beraber ifade ettik. Sayın genel başkan ise kongreyi 17 Kasım tarihinde yapma konusunda ısrar etti. Ve dün itibarıyla kongreyi gerçekleştirdi. Kongrede genel idare kuruluna baktığımızda değişen bir şey yok. Yeni bir katılım yok. Yeni bir heyecan yok. Bizde Salih Uzun ile birlikte partiden istifa etme kararı aldık.

Demokrat Parti büyümeyi istemiyor. Küçük olsun benim olsun anlayışında ilerlediğini gördüm. Ben mücadeleci bir adamım. Ben doğru bildiğimi ortaya koyan adamım. Ama 17 Kasım kongresini gereksiz buldum. Bu kongreyle hedefe gidilemeyeceğini gördüğümden dolayı Demokrat Parti’de olmayı zaman kaybı olarak gördüm. Mücadele etmek üzere, Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenlerin karşısında, özgürlüğü yok etmek isteyenlerin karşısında mücadele etmek için bağımsız olarak yoluma devam edeceğim” dedi.

"ÇOCUKLARIN, KIZLARIN, KADINLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR ÜLKE İSTİYORUM"

“Ne kadar süre bağımsız kalacaksınız?” Sorusuna da yanıt veren Enginyurt,

“Merkez Sağda çalışmış arkadaşlarımızla birlikte istişare, uzlaşı yaparak bir yol arayacağız. O yol ne kadar sürer bakacağız. Merkez sağı ayağa kaldırırsak büyük memnuniyet duyacağız. Merkez sağı kuramadık diye sıkıntıya düşmeyeceğiz. Ben bu ülkede çocukların kızların kadınların öldürülmediği bir ülke istiyorum. Yaşar Güler’in kendi teğmenlerine ceza vermeyen bir ülke istiyorum. Bunun için üzerime ne düşerse yapacağım. Erdoğan’ın bu ülkede iktidar olmaması için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.