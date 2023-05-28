Ordu'dan kötü haber geldi 'Erhan Kurt isimli vatandaş katledildi'

Cemal Enginyurt duyurdu ‘Seçim sonrasında CHP'li bir genç öldürüldü’

Söz konusu olay, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Erhan Kurt adlı bir kişi saldırı sonucunda bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kurt, hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Sekreteri, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise "Bu akşam İyi Parti’mizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İyi Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz, Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız.” dedi.

Öte yandan İYİ Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Onur Hondoroğlu ise sosyal medya hesabından "Nefret dilinin sonucunda savaş kazanmış gibi kutlama yapanlar tarafından İYİ Parti Ordu Gülyalı teşkilat üyemiz Erhan Kurt bıçaklanarak katledildi.

Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt, cinayetle ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, AKP'lilerin seçim kutlamaları sırasında bir vatandaşı öldürdüğünü ifade etti.

Cemal Enginyurt “İyi Parti üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler. AKP’li çeteler bir cana kıydılar. Erhan kardeşimizi Allah rahmet eylesin. Sebep olanların Allah belasını versin.” dedi.