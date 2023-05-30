Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım

İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından kutlamalar sırasında kalbinden bıçaklanarak katledildi. Kurt’u öldüren E.K’nın savunması pes dedirtti.

Seçim kutlamalarında İYİ Partiliyi öldürenin savunması: Birkaç kadeh viski içmiştik, üzerime yürüyünce bıçakladım

Ordu’da İYİ Parti ilçe teşkilatı üyesi Erhan Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Cumhur İttifakı'nın kutlamaları sırasında kalbinden bıçaklanarak katledildi.

Olayla ilgili, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar savcılığa çıkarıldı. Zanlılardan biri savcılık tarafından serbest bırakılırken Erhan Kurt’u bıçaklayarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki E.K ile 46 yaşındaki S.K. tutuklanma talebiyle Ordu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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Hakimlik, S.K.’nın doğrudan bıçaklama eylemine katılmadığını, olay sırasında araçta beklediğini dikkate alarak “adli kontrol şartıyla” salıverilmesine karar verdi. Hakimlik, saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki E.K.’nın tutuklanmasına karar verdi.

SAVUNMA PES DEDİRTTİ

Kısadalga.net’den Ersan Atar’ın haberine göre, E.K. savunmasında, “Sonuçları kutlamak için birkaç kadeh viski içmiştik. Sonra dışarı çıktık. İsminin sonradan Erhan Kurt olduğunu öğrendiğim şahıs arabayla geçerken el kol hareketi yaptı. Aracı durdurup geri geri gittim. Üzerime yürüyünce bıçakladım” dedi.

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ALKOLLÜ SAVUNMA: KUTLAMAK İÇİN BİRKAÇ KADEH VİSKİ İÇMİŞTİK

E.K.’nın ifadesinde, “Sonuçlardan sonra birkaç kadeh viski içmiştik” dediği ve kendini şöyle savunduğu öğrenildi:

“Kutlama için dışarıya çıkmıştık, CHP ve İYİ Parti binalarının önünden geçerken bir grup el kol hareketi yaptı. Aracı durdurarak geri yanlarına geldim. Benim durduğumu görünce isminin sonradan Erhan Kurt olduğunu öğrendiğim şahıs üzerime yürüdü. Göğsüne bıçağı sapladım.”

Diğer şüphelilerin de ifadelerinde E.K.’nın ifadelerini teyit ettikleri ve “Biz olaya karışmadık, arabadan inmedik” dedikleri öğrenildi.

BAKAN BOĞZDAĞ: ŞAMPANYA PATLATIP BUNU SABAHA KADAR KUTLAYANLAR OLACAK

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçimi muhalefet kazanırsa şampanya içecekler demişti.

Bozdağ “14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir." demişti.

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Savcılık, şüphelilerin olay öncesinde alkol aldıklarını beyan etmeleri üzerine bu yönde Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasını istedi. Sorgulama aşamasında Adli Tıp Kurumu raporunun henüz savcılığa ulaşmadığı kaydedildi. Kurt'un vücudunda üç bıçak darbesi olduğu öğrenildi.

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