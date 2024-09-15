Cemal Enginyurt hedefindeki adamı paçavraya çevirdi! Sabahın köründe evinden çıkıp bu videoyu çekti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sabahın erken saatlerinde sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini söylemesini sert bir dille eleştirdi.

Paylaşımına “Ahmağa anlatır gibi anlatıyorum” sözlerini ekleyen Enginyurt, “Hatta Bilal’e anlatır gibi anlatıyorum, iyi dinle. Anayasa’nın 4. Maddesi üzerinden şark kurnazlığı, tilki kurnazlığı yapıyor. Dördüncü madde değişsin istiyorsun ya, kendini akıllı zannetme. Aklımızla oynama. Anayasa’nın ilk 4 maddesi ve 66. madde değiştirilemez Zekeriya Yapıcıoğlu. Sen ve senin gibiler Türk düşmanısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanısınız. Türk bayrağı düşmanısınız. Türk Milleti’ne ve Mustafa Kemal Atatürk’e düşmansınız. Bunu delikanlı gibi söyleyin. Gelin AKP ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yüreğiniz yetiyorsa anayasayla ilgili değişiklik teklifini birlikte verin. Recep Tayyip Erdoğan görev verdi, televizyon televizyon dolaşıyor. Ortalığı birbirine katmaya çalışıyor. Milleti birbirine düşman etmeye çalışıyorsun. Sen insan olsan Güneydoğu da gençlerin sorunlarıyla ilgilenirsin. Kürt halkının ekonomik sorunlarıyla ilgilenirsin. Çiftçiyle ilgilenirsin. Tek derdin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak. Anayasa’nın ilk dört maddesini değil sana kralına değiştirmeyiz. Can verir yine değiştirmeyiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi gerektiğini savunarak, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde" ifadelerini kullanmıştı.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

HÜDA PAR'ın kaldırılmasını istediği ilgili madde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ortaya koyan ilk üç maddenin değiştirilemezliğini belirtiyor.

Madde ise şu şekilde:

"MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

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