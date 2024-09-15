HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu hakaret etti! Bu sefer anayasayla ilgili kelime oyunu yaptı

Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahil edilemez maddelerine karşı olduklarını açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun son sözleri tepkilere neden oldu.

Partilerine yakınlığıyla bilinen Rehber TV'de konuşan Zekeriya Yapıcıoğlu, skandal sözlere imza attı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef aldı

Yapıcıoğlu, şunları dile getirdi:

"KAMERAYA BAKARAK SÖYLÜYORUM"

"Ahmağa anlatır gibi söyledim ama anlamadılar.

Onların bile anlayacağı şekilde söyleyeyim.

Biz Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.

Kameraya bakarak söylüyorum."

KELİME OYUNU YAPIYOR!

Kelime oyunu yaptığı ortaya çıkan Yapıcıoğlu, insanlara hakaret etmesinin yanında 4. maddenin kalkması durumunda diğer maddelerin de hükmünün kalmayacağını saklaması ise başka tepki çeken konu oldu.

Hukukçuların ise zaten 4. maddenin değişmesi durumunda diğer maddelerin de değişmesinin önünün açılacağının söyledikleri biliniyor.

İşte anayasanın değiştirilemez 4 maddesi:

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.