Cemal Enginyurt: Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olamaz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Batman'da partililerine seslenirken "Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun" diye konuşmuştu.

Cumhuriyeti ve laikliği hedef alan bu konuşmaya dakikalar içinde birçok siyasetçi ve vatandaşlardan tepki geldi. CHP hemen bir açıklama yaparak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu yapacaklarını duyururken Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da sert bir açıklama yaptı. Enginyurt bu açıklama ile yetinmeyerek Bakan Tekin'i de etiketleyerek sosyal medya üzerinden Tekin'e "Mülakat mağduru olarak elenen öğretmenlerin gözyaşlarında boğulasın.' dedi.

Bir Ülkenin Milli Eğitim Bakanı,Ülkenin geçmişiyle ilgili yalan yanlış konuşuyor ve Laikliğin düşmanı ise,o kişi asla Milli değildir.

O sebeple @Yusuf__Tekin Milli Eğitim Bakanı olamaz.#YusufTekinİstifa — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 16, 2024

CHP'den laikliği hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

ENGİNYURT: MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLAMAZ

Cemal Enginyurt ilk açıklamasında "Bir Ülkenin Milli Eğitim Bakanı, ülkenin geçmişiyle ilgili yalan yanlış konuşuyor ve Laikliğin düşmanı ise, o kişi asla Milli değildir. O sebeple @Yusuf__Tekin Milli Eğitim Bakanı olamaz." dedi.

"ÖĞRETMENLERİN GÖZYAŞLARINDA BOĞULASIN"

İlk paylaşımda @yusuftekinisitifa etiketini kullanarak istifa çağrısı yapan Enginyurt ardından bir açıklama daha yaparak "Milli Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin Mülakat mağduru olarak elenen öğretmenlerin gözyaşlarında boğulasın." dedi.