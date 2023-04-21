Cemil Kılıç'ın görevine dönüş kararına iptal. Bakanlık üst mahkemeden jet karar çıkardı

MEB tarafından öğretmenlikten ihraç kararını iptal ettiren Cemil Kılıç, Bakanlığın itirazı üzerine kararın bir üst mahkemede bozulduğunu açıkladı.

Cemil Kılıç'ın görevine dönüş kararına iptal. Bakanlık üst mahkemeden jet karar çıkardı

Atatürkçü İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, dinci çevrelerin hedef haline getirmesi üzerine geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Kılıç'la ilgili bir süre önce ihraç kararı yargı tarafından bozulmuş ve görevine dönüş kararı verilmişti.
Konuya ilgili açıklamada bulunan Kılıç, bu kararın ardından MEB'in kendisini göreve başlatmadığını ve karara ilişkin bir üst mahkemeye başvurarak göreve dönüş kararını iptal ettirdiğini duyurdu.

Kılıç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"YENİDEN İHRAÇ EDİLDİM"

"Bir süre önce yargı, görevime dönüş kararı vermişti. Ancak MEB göreve başlatmadı, bir üst mahkemeye başvurup 3 gün içinde dönüş kararını iptal ettirdi. Açıkçası deyim yerindeyse YENİDEN İHRAÇ edildim. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

5454.png

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor