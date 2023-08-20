Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç pedofiliyi savunan imamı ‘kınayan’ Diyanet’e böyle tepki gösterdi

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç, skandal sözler söyleyen imama verilen kınama ve maaş kesintisi cezasına tepki gösterdi. Laikliği savunduğu için öğretmenlikten ihraç edilen Kılıç, “Laikliği savunduğum için MEB beni ihraç etmişti. Ama Diyanet bu imama kıyamamış” dedi.

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç pedofiliyi savunan imamı ‘kınayan’ Diyanet’e böyle tepki gösterdi

Pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan sözleri büyük tepki çeken İmam Mehmet Şükrü Dörtbudak’a Diyanet’e verilen ceza tepki çekti. Diyanet, skandal sözlere kınama ve 500 lira maaştan kesinti cezası verdi.

İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç, pedofili ve karma eğitim açıklamalıyla tepki çeken imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'a kınama ve 500 lira para cezası verilmesiyle ilgili olarak, "Laikliği savunduğum için MEB beni ihraç etmişti. Ama Diyanet bu imama kıyamamış..." yorumunu yaptı.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve bunu "Tarikatlar istedi" diyerek duyuran ilahiyatçı Cemil Kılıç, Twitter hesabından konuyu şöyle yorumladı:

"Laikliği savunduğum için MEB beni ihraç etmişti. Ama Diyanet bu imama kıyamamış... Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı. Dörtbudak, 'Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun' demişti."

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