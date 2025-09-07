Cemre Baysel ve Blok3 aşk mı yaşıyor? Karaköy’de gizemli yemek!

Son dönemin popüler oyuncusu Cemre Baysel, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sürekli gündemde yer alıyor.

Sol Yanım, Baht Oyunu, Ramo ve Leyla: Hayat…Aşk…Adalet gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi kazanan Baysel’ın adı sıkça aşk söylentileriyle anılıyor.

Baysel’in meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile dalgalı bir ilişkisi olmuştu. 2021’de Baht Oyunu setinde başlayan dostlukları kısa sürede aşka dönüşmüştü. İnişli çıkışlı süren ilişki, geçtiğimiz aylarda tamamen bitti.

Güzel oyuncu, sosyal medyada bikinili fotoğrafına 'Catching the sun', yani 'Güneşi yakalıyorum' notunu düşmüştü. Şaşmaz ise hemen ardından hem ayı hem güneşi gösterdiği bir video paylaşarak, 'The sun sees your face, but the moon knows your soul. :)' yani, 'Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir.' yazmıştı. Tekrar barışırlar mı sorusu konuşulurken, ikili sosyal medyada ortak fotoğraflarını silerek bu ihtimali yok etti.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren rapçi Blok3, şimdi de özel hayatıyla gündemde. Sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’ın, Cemre Baysel ile birlikte olduğu iddia edildi.

Nurmagazins’in haberine göre, ikili Karaköy’de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

Masadaki kişinin Baysel olup olmadığı netleşmese de sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ses getirdi.

Bu iddiaları destekleyen bir diğer detay, Baysel’in Instagram hikayesinde Blok3’ün şarkısını paylaşması oldu.

İkilinin birlikte olması, sosyal medyada “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 doğumlu Türk oyuncudur. İzmir’de doğup büyüyen Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gördü, ancak kariyerini oyunculukta ilerletti.

Oyunculuğa 2014’te “Yeşil Deniz” dizisiyle başlayan Baysel, asıl çıkışını 2017’de “İsimsizler” dizisindeki rolüyle yaptı.

Ardından “Elimi Bırakma”, “Sol Yanım”, “Baht Oyunu”, “Ramo” ve “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet” gibi popüler dizilerde oynayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Güzel oyuncu, doğal oyunculuğu ve etkileyici performanslarıyla öne çıkarken, özel hayatıyla da sıkça magazin gündeminde yer aldı.

Özellikle “Baht Oyunu” dizisindeki rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ve son dönemde rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile anılan aşk dedikoduları, Baysel’i medyanın odak noktası yaptı.

Sosyal medyada aktif olan Baysel, paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

HAKAN AYDIN (BLOK3) KİMDİR?

Blok3, gerçek adıyla Hakan Aydın, Türk rap müziğinin yükselen yıldızlarından biridir. 15 Ağustos 2002’de Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan sanatçı, 2025 itibarıyla 23 yaşındadır.

Aslen Kocaelili olan Blok3, çocukluk yıllarından itibaren hem Türkçe hem de yabancı rap müziğine ilgi duyarak büyüdü.

Müziğe olan tutkusunu genç yaşlarda keşfeden Aydın, pandemi döneminde yazdığı sözleri müzikle birleştirme kararı alarak profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Blok3, müzik dünyasına 20 Aralık 2020’de “Mahalle” adlı ilk single’ıyla giriş yaptı. 2021’de “WOW” şarkısıyla dikkat çekti, ancak asıl çıkışını 2022’de “VUR” ve 2023’te “AFFETMEM” parçalarıyla yakaladı.

“Affetmen”, YouTube’da 60 milyon, Spotify’da 100 milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Diğer popüler şarkıları arasında “Okey Okey”, “Woum Baby”, “Patlat”, “Ciro”, “Baybay”, “Yaptırıcaz Tırnaklarını” ve “Aklına Ben Gelecem” yer alıyor. 2024’te İngiliz rapçi Stefflon Don ile “Habibi” şarkısında iş birliği yaptı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Rapçi” ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı ve ödül konuşmasında, “‘Ülkede milyonlarca insan var, sen mi yapacaksın?’ dediler. Valla ben yaptım,” diyerek dikkat çekti.

Özel hayatıyla da gündeme gelen sanatçı, 2024’te oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile kısa süreli bir ilişki yaşadı, ancak ayrıldılar.

2025’te model İrem Haznedar ile ilişkisi magazin gündemine yansıdı.