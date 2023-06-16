Cemre adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Cemre isminin anlamını araştırıyor. Peki, Cemre ne demek? Cemre isminin anlamı nedir?
CEMRE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Cemre ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ateş.
- Kor halinde ateş.
- Şubat ayında azar azar artan sıcaklık.
- Hacıların Mina’da şeytan taşlaması.
CEMRE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Cemre ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Cemre ismini koymak caizdir.