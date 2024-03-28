Cenaze dönüşü canlarından oluyorlardı

Kaynak: İHA
Cenaze dönüşü canlarından oluyorlardı
Rize’nin Derepazarı ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Derepazarı ilçesine bağlı Uzunkaya köyü, Karadeniz Sahil yolunda üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Hayrat ilçesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 işçiden biri olan Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesine katılan O.S. (42), R.A. (68), L.K. (46) ve M.Ç. (47), İyidere’den Rize yönüne doğru yola çıktı.

aw172422-02.jpg 53 T 0399 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü O.S., Karadeniz Sahil Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan araçta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

aw172422-03.jpgYaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananların hastanede tedavileri devam ediyor.

aw172422-04.jpgKazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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