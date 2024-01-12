Cenaze dönüşü facia yaşanıyordu. 2 yaralı

Kaza, 16.00 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan U. idaresindeki otomobil, Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Salih K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olaya şahit olan vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Diğer yandan, otomobil sürücüsü Salih K. ile eşinin Trabzon’dan babasının cenazesinden geldiği öğrenilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.