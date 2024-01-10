Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı. 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı. 1 ölü, 7 yaralı
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tamer Gürcan - Kütahya / Yeniçağ

Yoncalı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Sağlam (69) isimli yolcu yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Ocak günü Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 6’ncı kilometresindeki yeni Yoncalı kavşağında meydana geldi. M.S. idaresindeki otomobil ile İ.E.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Mehmet Sağlam (69), İ.E.K.(39), A.K.(68), M.K.(74), H.F.(71), M.S.(69), F.K.(56) ve Z.S.(69) kazada yaralandı.

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Kazada ağır yaralanan Mehmet Sağlam isimli yolcu Kütahya Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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