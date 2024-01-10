Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı. 1 ölü, 7 yaralı

Tamer Gürcan - Kütahya / Yeniçağ
Yoncalı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Sağlam (69) isimli yolcu yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 3 Ocak günü Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 6’ncı kilometresindeki yeni Yoncalı kavşağında meydana geldi. M.S. idaresindeki otomobil ile İ.E.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Mehmet Sağlam (69), İ.E.K.(39), A.K.(68), M.K.(74), H.F.(71), M.S.(69), F.K.(56) ve Z.S.(69) kazada yaralandı.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Sağlam isimli yolcu Kütahya Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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