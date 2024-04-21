“Cenazeden geliyorum” dedi, 0.51 promil alkollü çıktı

Aksaray’da Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde asayiş ve trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

İlk olarak ekiplerce araç içinde arama yapılırken ardından sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

Kendisine uzatılan alkol metreyi, “Cenazeden geliyorum” diyerek üfleyen dürücü Volkan K., 0.51 promil alkollü çıktı.

Bunun üzerine polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, “Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim” dedi.

Polis ekipleri ise cezadan kurtulmaya çalışan sürücüyü, işlem uygulanacağını belirterek araç başına çağırdı.

6 bin 439 TL para cezası verilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.