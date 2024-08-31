Cenin belediyesi: İsrail'in saldırıları şehir altyapısının yüzde 70'ini yok etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Cenin belediyesi: İsrail'in saldırıları şehir altyapısının yüzde 70'ini yok etti

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin şehrine yönelik dört gündür süren saldırılarında, şehrin altyapısının yüzde 70’inin tahrip edildiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Cenin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Mutahir, İsrail güçlerinin sokakları bir buçuk metre derinliğe kadar kazdığını ve elektrik ile haberleşme kablolarına zarar verdiğini açıkladı.

Mutahir, zarar gören sokakların uzunluğunun yaklaşık 20 kilometre olduğunu, şehrin yüzde 80’inin ve mülteci kampının tamamının suya erişiminin kesildiğini belirtti.

İsrail’in Cenin’deki saldırıları 4. gününe girerken, toplamda 26 Filistinli hayatını kaybetti.

28 Ağustos’tan bu yana Batı Şeria’da ölen Filistinli sayısı 672’ye ulaştı.

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