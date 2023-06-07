Cennete götüren gözlük. Fiyatı ''Bizi kıskanan ülkelerde'' ucuz, Türkiye'de küçük bir servet

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, ABD’li teknoloji şirketi Apple, WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference) adlı geliştirici etkinliğinde iOS 17 güncellemesi, 15-inç MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürün ve güncellemelerin arasında bulunduğu yeni teknolojilerini paylaştı.

Vision Pro aynı zamanda Apple’ın 2014’ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi unvanını kazandı.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yıllardır geliştirdikleri Vision Pro'yla ilgili, “Doğru kullanımda iletişim ve çalışma şeklini tamamen değiştirecek bir yenilik” ifadelerini kullandı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

2024 yılında satışa girmesi beklenen Vision Pro’nun ABD’de deki satış fiyatı 3.499 dolar olarak belirtildi. Türkiye’deki fiyatının güncel dolar kuru üzerinden (23,06) hesaplanmasının ardından vergisiz fiyatının 80 bin 686 TL, vergilerin de dahil edilmesinin ardından 142 bin TL civarında olması bekleniyor.

VISION PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın ‘yeni bir çağın habercisi’ olarak Vision Pro'nun özellikleri şöyle:

-Tüm Apple cihazlarıyla senkronlu çalışabilen Vision Pro, Bluetooth cihazlara bağlanarak bir bilgisayar ya da televizyon gibi çalışabiliyor.

-‘Sanal gözlükten çok daha fazlası’ olarak duyurulan ürün, çevrenizdeki insanlarla iletişime geçme imkanı da sağlıyor. Bu sayede görüntülü konuşmayı Vision Pro ile sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi gerçekleştirebiliyorsunuz.

-Vision Pro, sahip olduğu çok özellikli kameralar ile kullanıcısına kayıt alma fırsatı veriyor. Ürün bu sayede anılarınızı kendi gözünüzden kaydetmenize olanak sağlıyor.

-Yeni karma gerçeklik gözlüğüyle film izleme deneyimi de farklı bir boyutta yaşanmaya başlıyor. Apple, özellikle üç boyutlu filmlerin Vision Pro ile farklı bir seviyede deneyimleneceğini vadediyor.

-Vision Pro ile ayrıca oyun da oynanabiliyor. Kullanıcılar oyunları, sanki içindelermiş gibi deneyimliyor.

-Apple'ın yeni ürünü, harici pil sayesinde piyasadaki rakiplerinden daha hafif ve küçük olacak. Fakat kullanıcılar ürünü çalıştırmak için harici olarak pil taşıyacak.

-Mikro LED teknolojisi barındıran Vision Pro'da yüksek performanslı göz takip sistemi de yer alıyor. Bu özellikle kullanıcısına en iyi şekilde görüntü kalitesi sağlamayı hedefleyen Apple, karma gerçeklik gözlüğünde M2 ve R1 işlemcileri kullanıyor.

-Vision Pro'da ayrıca Stereo hoparlörler de yer alıyor. Üst düzey ses deneyimi sunan bu hoparlörler, göz takip sistemi ile birlikte kullanıcısına tam anlamıyla üç boyutlu bir VR deneyimi yaşatıyor.