Cennete götüren gözlük. Fiyatı ''Bizi kıskanan ülkelerde'' ucuz, Türkiye'de küçük bir servet

Apple, uzun süredir beklenen sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu WWDC 2023 geliştirici etkinliğinde tanıttı. Ürünün Türkiye’deki fiyatı ise dudak uçuklattı.

Cennete götüren gözlük. Fiyatı ''Bizi kıskanan ülkelerde'' ucuz, Türkiye'de küçük bir servet

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, ABD’li teknoloji şirketi Apple, WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference) adlı geliştirici etkinliğinde iOS 17 güncellemesi, 15-inç MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürün ve güncellemelerin arasında bulunduğu yeni teknolojilerini paylaştı.

Vision Pro aynı zamanda Apple’ın 2014’ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi unvanını kazandı.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yıllardır geliştirdikleri Vision Pro'yla ilgili, “Doğru kullanımda iletişim ve çalışma şeklini tamamen değiştirecek bir yenilik” ifadelerini kullandı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

2024 yılında satışa girmesi beklenen Vision Pro’nun ABD’de deki satış fiyatı 3.499 dolar olarak belirtildi. Türkiye’deki fiyatının güncel dolar kuru üzerinden (23,06) hesaplanmasının ardından vergisiz fiyatının 80 bin 686 TL, vergilerin de dahil edilmesinin ardından 142 bin TL civarında olması bekleniyor.

VISION PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın ‘yeni bir çağın habercisi’ olarak Vision Pro'nun özellikleri şöyle:

-Tüm Apple cihazlarıyla senkronlu çalışabilen Vision Pro, Bluetooth cihazlara bağlanarak bir bilgisayar ya da televizyon gibi çalışabiliyor.

-‘Sanal gözlükten çok daha fazlası’ olarak duyurulan ürün, çevrenizdeki insanlarla iletişime geçme imkanı da sağlıyor. Bu sayede görüntülü konuşmayı Vision Pro ile sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi gerçekleştirebiliyorsunuz.

-Vision Pro, sahip olduğu çok özellikli kameralar ile kullanıcısına kayıt alma fırsatı veriyor. Ürün bu sayede anılarınızı kendi gözünüzden kaydetmenize olanak sağlıyor.

-Yeni karma gerçeklik gözlüğüyle film izleme deneyimi de farklı bir boyutta yaşanmaya başlıyor. Apple, özellikle üç boyutlu filmlerin Vision Pro ile farklı bir seviyede deneyimleneceğini vadediyor.

-Vision Pro ile ayrıca oyun da oynanabiliyor. Kullanıcılar oyunları, sanki içindelermiş gibi deneyimliyor.

-Apple'ın yeni ürünü, harici pil sayesinde piyasadaki rakiplerinden daha hafif ve küçük olacak. Fakat kullanıcılar ürünü çalıştırmak için harici olarak pil taşıyacak.

-Mikro LED teknolojisi barındıran Vision Pro'da yüksek performanslı göz takip sistemi de yer alıyor. Bu özellikle kullanıcısına en iyi şekilde görüntü kalitesi sağlamayı hedefleyen Apple, karma gerçeklik gözlüğünde M2 ve R1 işlemcileri kullanıyor.

-Vision Pro'da ayrıca Stereo hoparlörler de yer alıyor. Üst düzey ses deneyimi sunan bu hoparlörler, göz takip sistemi ile birlikte kullanıcısına tam anlamıyla üç boyutlu bir VR deneyimi yaşatıyor.

vision2.jpeg

vision3.jpeg

vision4.jpeg

vison5.jpeg

vision6.jpeg

vision7.jpeg

Öne Çıkanlar
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Son Haberler
Mayın patladı: 1 asker yaralı Güncel
Mayın patladı: 1 asker yaralı
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı Güncel
Özel üniversitede soygun gibi zam: Eğitim ücretlerine yüzde 97 zam yapıldı
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kumarhane görmek ne demek? Rüyada kumar oynadığını görmek neye işaret?
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti Güncel
Phaselis'te talana yargı yine 'dur' dedi. El değmemiş koylar betona gömülecekti
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş Teknoloji - Otomotiv
Google Fotoğraflar'ın gizli özellikleri belli oldu. Meğer tek tıkla aranan her şeyi gösteriyormuş
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'a ulaştı Dünya
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı New York'a ulaştı