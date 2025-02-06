Censori'nin annesi sessizliğini bozdu

Kanye West ile evli olan Bianca Censori, 2025 Grammy Ödülleri'nde giydiği tamamen transparan kıyafetle büyük yankı uyandırdı. Los Angeles'ta gerçekleşen tören, yalnızca müzik dünyasının değil, aynı zamanda moda ve magazin dünyasının da gündemine oturdu. Ancak tartışmalar yalnızca Censori'nin kendisiyle sınırlı kalmadı; ailesi de bu olayın gölgesinde kaldı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Censori'nin ailesi, zaten ünlü mimarın sansasyonel tarzı nedeniyle ilgi odağıydı. Ancak Grammy'deki cesur kıyafetinin ardından medya baskısı iki katına çıktı. Özellikle annesi Alexandra Censori'ye yöneltilen sorular, aileyi zor durumda bıraktı.

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"ÖZEL HAYATIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ"

Daily Mail'e konuşan Alexandra Censori, kızının seçimi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. "Biz sadece normal insanlarız, hayatımızı mümkün olduğunca özel yaşamaya çalışıyoruz. Bianca hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim, teşekkürler," diyerek medyanın ilgisine mesafeli yaklaştı.

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GRAMMY YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Censori'nin kıyafeti yalnızca magazin basınının değil, Grammy Ödülleri organizatörlerinin de dikkatini çekti. 2025 Grammy Ödülleri'nin yapımcılarından Raj Kapoor, Censori ve West'in ödül töreninin belirli standartlarını ihlal ettiğini belirtti.

Yetkililer "Performans sergileyen sanatçılar için belirli bir kıyafet kuralımız var ve bu kurallara uymak zorundayız. Ancak törene katılan konuklar ve adaylar için karar yetkisi tamamen Kayıt Akademisi'ne ait," dedi.

Bu açıklama, organizasyonun Bianca Censori'nin kıyafet seçimine doğrudan müdahale etmediğini ancak belirlenen protokoller çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiğini ortaya koydu.

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KIYAFET SEÇİMİ MODA DÜNYASINI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan moda dünyasında da büyük tartışmalar yaşandı. Bazı moda eleştirmenleri, Bianca Censori'nin kıyafetinin sanatsal bir duruş sergilediğini ve özgürlüğü simgelediğini savunurken, bazıları ise bunun yalnızca dikkat çekmek için yapılmış bir hamle olduğunu belirtti.

Kanye West ile evliliği boyunca sık sık sıra dışı tarzıyla gündeme gelen Censori'nin bu cesur kıyafet seçiminden sonra nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.