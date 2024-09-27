Cep telefonu sektöründe devrim yapacak gelişme

Bursa’da 17 yıldır telefon tamirciliği yapan Doğan Seyfi Dağtaş, yapay zeka ve CNC teknolojisini birleştirerek geliştirdiği cihazla "tamiri yapılamaz" denilen cep telefonlarını onarmayı başarıyor. Dağtaş’ın icat ettiği bu cihaz, silikonla kaplı entegre devreleri zarar vermeden anakarttan çıkarabiliyor, böylece tamir sürecini daha verimli hale getiriyor. Bu yenilik sayesinde tamirciler, daha önce mümkün olmayan onarımları gerçekleştirebiliyor ve gelirlerini artırıyor.

Dağtaş, bu cihazın telefon tamirinde önemli bir ekonomik avantaj sağladığını vurguluyor. Yeni bir cihaz satın almak yerine mevcut telefonlarını tamir ettirerek kullanmaya devam eden tüketiciler, büyük bir maliyet tasarrufu elde ediyor. CNC teknolojisiyle donatılmış yapay zeka destekli cihaz, telefondaki arızayı tespit ediyor ve hangi entegre üzerinde çalışacağını otomatik olarak belirleyip, silikon kaplamayı güvenli bir şekilde temizliyor.

Dağtaş, özellikle modern cep telefonlarında karşılaşılan silikon kaplamalı entegre devrelerin tamirinin büyük bir zorluk olduğunu belirtiyor. Geleneksel yöntemlerin bu devreleri güvenli bir şekilde çıkaramadığını ifade eden Dağtaş, geliştirdiği "Doseer IC CNC" cihazıyla bu sorunu çözdüğünü söylüyor. Cihaz, silikon kaplı devreleri dikkatlice kazıyarak anakarttan çıkarıyor ve diğer bileşenlere zarar vermeden onarım yapılmasını sağlıyor.

Dağtaş, cihazın sadece bireysel kazanç sağlamadığını, aynı zamanda ülkenin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sunduğunu belirtiyor. "Tamir edilen her cihaz, ithal edilecek yeni bir cihazın önüne geçiyor ve milli sermayenin korunmasına yardımcı oluyor" diyen Dağtaş, bu teknoloji sayesinde yurtdışına döviz çıkışının azaldığını ve yerli tamir endüstrisinin güçlendiğini vurguluyor.