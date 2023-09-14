Cep telefonu sipariş etti, paketi açınca şok oldu

Manisa'da kızına hediye etmek için internetten ikinci el cep telefonu alan Osman Özer (34), gönderilen kutudan çıkanı görünce şoke oldu. Paketten 5 bin TL'ye aldığı cep telefonu yerine kılıf çıktı.

KAYNAK: DHA
Cep telefonu sipariş etti, paketi açınca şok oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturan 3 çocuk babası Osman Özer, ortaokula giden kızına sürpriz yapmak için cep telefonu almaya karar verdi. İstediği ikinci el telefonun internet üzerinden 5 bin TL'ye satıldığını gören Özer, satıcıyla iletişime geçti.

b.png

7 Eylül'de 2 bin TL gönderen Özer, kargo takip numarasını kendisine iletmesi sonrası satıcıya paranın kalan kısmını da gönderdi. Önceki gün eline kargosu ulaşan Özer'e gönderilen kutudan cep telefonu yerine kılıfı çıktı. Cep telefonu siparişi verdiği satıcı A.K.'yi arayan Özer, ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Özer, polise gidip, A.K.'den şikayetçi oldu.

a-001.png

'ÇOCUKLARIMIN RIZKINI ALDILAR. YAKALANMASINI İSTİYORUM'

Osman Özer, "İnternet üzerinden telefon beğendim. Satıcı A.K. ile 5 bin TL'de anlaştık. İlk önce 2 bin TL gönderdim. Ertesi gün kargo takip numarasını gönderip, paranın geri kalanını istedi. Ben de adıma gönderilen kargonun fişini görünce, parayı yolladım. Parayı gönderdikten sonra numaramı engellemişler ama fark etmedim. Cep telefonu yerine kılıfı gelince dolandırıldığımı anladım, aradım ama ulaşamadım. Yunusemre Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldum. Yakalanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum. Mağdurum. Çocuklarımın rızkını aldılar. Telefonu ortaokula giden çocuğuma almıştım, duygularımla ve gururumla oynadı. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

c.png

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Son Haberler
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama Sağlık
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir Dünya
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü Güncel
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar Dünya
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar
Kırklareli'deki yangın söndürüldü Yaşam
Kırklareli'deki yangın söndürüldü
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı Sağlık
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı