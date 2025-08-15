Çerçioğlu canlı yayında konuştu! Merak edilen soruları tek tek yanıtladı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu canlı yayına çıktı.

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Çerçioğlu, merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.

İLK KEZ KONUŞTU

tv100 ekranlarında Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, AK Parti’ye geçiş süreci ve bundan sonraki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI'YLA İYİ DOSTLUĞUMUZ VARDI"

AKP’ye uzak bir isim olmadığını vurgulayan Çerçioğlu, “Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” diye konuştu.

"BENİ ÇOK SICAK KARŞILADILAR"

Partiye geçişinde sıcak bir şekilde karşılandığını ifade eden Çerçioğlu, “Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki” dedi.

Erdoğan’dan CHP harekatı! Ocak ayında başlamış… Çerçioğlu kadar çok konuşulacak!

CHP'DEN NEDEN AYRILDI?

Yaklaşık çeyrek asırlık CHP geçmişine de değinen Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” diyerek CHP ile yollarını neden ayırdığını anlattı.

"HİÇBİR ZAMAN PARTİCİLİK YAPMADIM"

Çerçioğlu, Aydın halkının desteğini her zaman hissettiğini belirterek şunları söyledi:

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

Özlem Çerçioğlu sonrası son ankette büyük sürpriz! Saray’ı çıldırtacak sonuçlar…

Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek.

O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım.