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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (20) yeni sahte belgeleri ortaya çıktı. Özkiraz'ın ÖSYM adı altında hazırladığı sahte TUS sonuç belgesinde Temel Tıp Bilimleri Testi'nde 115 doğru, 5 yanlış, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde ise 107 doğru 12 yanlış yazarak kendisini üstün başarılı olarak gösterdiği fotoğraflar da yer aldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:07
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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diplomayla hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı.

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Avukatının, bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı reddedildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik'ten 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2'den 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

YENİ FOTOĞRAFLAR

Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleriyle ameliyathanede ve acil servis önünde çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Özkiraz'ın Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmeyi planladığı ve Çerkezköy'de kendisine sahte kimlik kartları, kaşe yaptırdığı ve girdiği ameliyatlarla ilgili videolar hazırlatmaya çalıştığı belirtildi.

Özkiraz'ın ÖSYM adı altında hazırladığı sahte TUS sonuç belgesinde Temel Tıp Bilimleri Testi'nde 115 doğru, 5 yanlış, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde ise 107 doğru 12 yanlış yazıp kendisini üstün başarılı olarak göstermeye çalıştığı fotoğraflar da yer aldı.

Özkiraz'ın ameliyathanede dikiş atarken, personelin ameliyat önlüğünü giyerken kendisine yardımcı olduğu, hastanede doğum günleri düzenlediği, gece nöbetlere kaldığına dair yaka kartı ile acil servis önünde çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

 

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