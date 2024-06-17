Çerkezköy'de bayram günü su krizi: Aynı anda 5 noktada patlak

Kaynak: İHA
Çerkezköy'de bayram günü su krizi: Aynı anda 5 noktada patlak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) altyapı yetersizliği nedeniyle aynı anda 5 farklı noktada su patlağı meydana geldi.

Bayram günü susuz kalan vatandaşlar, tankerlerle taşınan suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı, 90'lı yılları aratmayan manzaralar yaşandı.

Su patlakları bayramı gölgede bıraktı

TESKİ ekipleri, bayram öncesi Güveniş Caddesi'nde arızayı giderip hatta su verdi. Ancak su kullanımının beklenenden az olması, hatlarda aşırı basınca neden oldu ve Çerkezköy'ün farklı noktalarında patlaklara yol açtı. Fatih, Fevzipaşa, İstasyon ve Bağlık mahallelerinde su boruları patladı, TESKİ ekipleri yetersiz kalınca, çevre ilçelerden takviye ekipler çağrıldı.

Vatandaşlardan altyapı tepkisi

Su kesintisiyle bayramı susuz geçiren vatandaşlar, altyapı yatırımlarının acilen yapılması gerektiğini belirtti. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, bayramda abdest alamadıklarını, günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve bu durumun büyük bir mağduriyet yarattığını söyledi.

"TESKİ’ye para toplayalım"

Fabrika işçisi bir vatandaş, iki günlük izinlerinde susuzluktan dışarı çıkamadıklarını belirterek, "Eğer parayla çözülecekse Çerkezköy halkı TESKİ'ye yardım toplasın ama şu su sorunu çözülsün" dedi.

"Fabrikalarda su var, Çerkezköy’de niye yok?"

Bir diğer vatandaş ise, fabrikaların su sorunu yaşamadığını ama kendilerinin evde suya erişemediklerini ifade ederek, TESKİ'nin neden yedek boru sistemleriyle şehri besleyemediğini ve kriz yönetiminin eksikliğini eleştirdi.

Tankerlerle su taşındı

İki gündür susuz kalan Çerkezköy'de bazı sokaklara tankerlerle su taşındı. Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Memiş'in organize ettiği tankerlerle, vatandaşlara kullanmaları için su sağlandı. Ancak su kesintisinin yaşandığı sokaklarda ve binalarda vatandaşlar, su kesintisi nedeniyle kötü kokuya maruz kaldıklarını belirtti.

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