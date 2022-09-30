﻿''Cerrah Olmak'' ve İstanbul özlemi...

İnsanın hayatını değiştiren "Kitap"lar vardır. Merhum Prof. Dr. Erol Güngör "Dünyayı değiştiren Kitaplar" konusunda bir hikaye ve romanın bile toplum üzerindeki etkilerini yazıp ufkumuzu açmıştı. Düşünen insanın gıdasıdır kitap... Atatürk de okuduğu kitaplardan çok etkilenmiş ve kurduğu Cumhuriyetin modellerini savaş esnasında bile okuduğu kitaplardan esinlenmiştir. Gazi Paşa tespit edilen 3997 kitap okumuş, 195 eserin sayfalarını işaretleyip notlar almıştır. Önderimizin okuduğu kitapları 24 cilt de toplayıp yayınlatan değerli büyüğüm Dr. Recep Cengiz'e ne kadar teşekkür etsek azdır. "Anıtkabir Derneği"nin bastırdığı söz konusu eserin ne yazık ki yeni baskıları yapılmadığı için bulunamıyor.

Bu sütundan zaman zaman etkilendiğim, bilgi sahibi olduğum kitapları yazıp; değerli okuyucularımıza tavsiye ederim. Son bir ayda elimden düşürmediğim gibi, her sayfasında altlarını çizdiğim "Cerrah Olmak" kelimenin tam anlamı ile vurdu beni. Bu yaştan sonra Tıp Fakültesine girip 7 yıl okuduktan sonra bir 7 yıl daha çalışıp "Cerrah olmak" artık rüyalarıma giriyor. Prof. Dr. Demir Özbaşar, "Cerrah"lık macerası 16 yaşında İstanbul Tıp da başlıyor. 60'lı yılların rüzgarı kapılmış güzelliklerine. İkinci yıl, o tempo ile okulu bitiremeyeceğini anlayan Demir Hoca, babaevine Ankara'ya dönüp yeniden sınava girerek bu defa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş. Daha önce yazmıştım dedesi Meclis-i Mebusan da askeri doktor. İlk kalp mütehassısı Dr. Asım Sirel, Anneannesi 30 yıl CHP Kadınlar Kolu Genel Başkanlığı ve CHP Milletvekili Türk Kadınlar Birliği kurucularından Übeyde Elli, merhum babası da doktor. Fakat Demir Hoca'nın iki oğlu da tıbbı tercih etmemiş.

Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'da karşılayan Dr. Asım Sirel'in Havza'daki evinde "Amasya Tamimi" yazılmış. Aile geleneği olağanüstü. Türkiye'nin en ünlü hatibi merhum Osman Bölükbaşı ile altlı üstlü aynı binada oturmuşlar. Merhum Deniz Bölükbaşı ile son nefesine kadar en yakın arkadaşı... Siyaset dünyasında tanımadığı kimse yok. Ama hep mesafeli kalmış. Önümüzdeki günlerde o anılarını da yazması için ikna ettim.

Cerrah olmanın ne kadar zor iş olduğunu aşamaları ile yazmış. 442 sayfalık kitap da tıp alanında yok yok. Üstelik her seviyedeki insanımızın anlayacağı tarzda kaleme almış. Yazar olmayı düşünmediği gibi kendisini "Anlatıcı" olarak nitelendiriyor. Nitekim okurken, çocukluk yıllarımızda TRT radyolarından heyecanla takip ettiğimiz "Radyo tiyatrosu dinliyorum sandım. Alem adam." Demir Hoca, o kadar yalın yazmış ki. Hatalarını, yanlışlarını, hocalarından işittiği azarları ve aldığı dersleri samimiyetle yazmış.

Üniversite sınavlarında en başarılı öğrencilerin girebildiği Tıp Fakültesine zeki öğrenciler girer ama sabırlı olanlar mezun olabilir. Günümüzde doktorlar yurt dışına gitmek zorunda kalan canım doktorların nasıl yetiştiğini, hangi aşamalardan geçtiğini idealist gençlerimiz bilse, bu kitabı okusa mutlaka tıbbı tercih eder. Bu arada bir dönem Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum dışında tıp fakültesi olmayan canım memleketimde bugün özelleri, vakıfları ile 120 tıp fakültesi olduğunu belirtelim. Demir Hoca usta-çırak ilişkisini, hocaların önemine de değinmiş. Doktorların 65 yaşında emekliliğe sevkinin adeta cinayet olduğunu, dünyaca ünlü Dr. Debeki'nin 90 yaşına kadar ameliyat yaptığına dikkat çekmiş.

120 Tıp Fakültesinin dekanlarına, öğretim görevlilerine sesleniyorum. "Cerrah Olmak" tıp öğrencilerinin ders kitabı olmalıdır. Bana göre bu kitabı okumayan doktor olamaz. Sadece tıbbiyeliler değil tüm idealist öğrenciler de okumalı. Zira hayatın içinde ne varsa "Cerrah Olmak" da o var. Eline, yüreğine sağlık Hocam.

İstanbul-Maltepe'de Atatürk'ü İyi Anlamak Söyleşisi ve Kitap İmzamız Var....

İstanbul'u özledim!.. 1 Ekim Cumartesi saat 12.00'den 16.00'ya kadar Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezinde kitaplarımızı imzalayacağız. Saat 16.00'dan 18.00'e kadar ise Sayın Namık Kemal Zeybek, Sayın Fevzullah Budak, değerli komutanım Vedat Çınaroğlu ile beraber "Atatürk'ü iyi anlamak" konulu söyleşimiz olacak. İstanbul'un trafiği en büyük sorun. Değerli okuyucularımız vakit bulursa bekliyoruz. Elbette Prof. Dr. Demir Özbaşar da "Cerrah Olmak" kitabını imzalayacak. Haydi doktorlar bekliyoruz.