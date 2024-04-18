Cesede kredi çektirmek veya oy kullandırmak!

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, bir kadının 3 bin 400 dolar kredi çekebilmek için yaşlı bir adamın cesedini bankaya götürdüğü anlaşıldı.

Durumdan şüphelenen banka çalışanlarının çektiği görüntülerde, Erika de Souza Vieira Nunes adlı kadın, sandalyede oturan solgun ve yaşlı bir adamın başını yukarı kaldırmaya ve onunla konuşmaya çalışıyor, ardından kredi kâğıtlarını imzalamasını istiyor.

Kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı iddia edilen Nunes’in, “Amca, dinliyor musun? Kredi sözleşmesini imzalaman gerekiyor. Eğer imzalamazsan, başka bir yolu yok. Zira senin yerine imzalayamam” dediği; bir banka çalışanının, “rengi iyi değil” tepkisine kadının, “O böyle biri. Hiçbir şey söylemiyor” diye cevap verdiği görülüyor.

Banka çalışanlarının polisi araması üzerine, kadın gözaltına alındı. Polis, 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olduğu tespit edilen adamın birkaç saat önce öldüğünü belirledi.

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Türkiye'de de ölmüş yakınlarının cesedini saklayıp, emekli maaşını banka kartı ile çekmeye çalışanlar veya kocasından anlaşmalı boşanarak babasının emekli maaşını alan kadınlar var ama Hatay'da 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığı iddiası, Brezilya'da ölüye kredi çektirmeye çalışmak vakası kadar ilgi görmedi.

Brezilya'daki vakada cesedin kredi çekmek için bankaya götürülmesi söz konusu... Hatay'da ise büyük ihtimalle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına oy kullanıldığı iddia ediliyor. Öyle ki CHP, YSK’ya 80 sayfalık itiraz dilekçesi sundu ve Hatay’da seçimin iptal edilmesini istedi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ise “Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etme girişimi son ana kadar devam etti. Ölülere oy kullanıldı gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız. AK Parti olarak 21 yıllık iktidarımızda eser üretirken hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık.” dedi.

Erdoğan, Hatay'daki seçim konuşmasında ise “Merkezî yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma hâlinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı” demişti...

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YSK'nın 3 bin 389 ölüye oy kullandırıldı iddiasını dikkate alması için Brezilya’daki vakada olduğu gibi cesetlerin sandık başına götürülmüş olması mı gerekirdi?

YSK, 2017 referandumunda da oylama devam ederken, yasaya aykırı olarak mühürsüz oyların da geçerli sayılacağını açıkladığı zaman, büyük bir skandal ortaya çıkmıştı...

Türkiye'nin yönetim sistemini değiştiren Anayasa değişikliği, şaibeli bir uygulamayla kabul edilmiş sayılmıştı...

Mühürsüz pusulaların geçerli sayılması, ölüler adına oy kullanılması kadar vahimdi... O tarihten itibaren kurulan yeni yönetim sisteminin hukuka aykırı olduğunu Erdoğan da "Atı alan Üsküdar'ı geçti" diye itiraf etmişti...

İşte bugün yaşanan bütün hukuka aykırı uygulamaların temelinde o karar vardır. Türkiye, o tarihten beri meşru olmayan bir referandumla kabul edilen Anayasa değişikliğine göre yönetiliyor...