Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi aynı pansiyonda yakalandı!

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
İstihbarat, terörle mücadele, göçmen, siber ve asayiş şubelerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir pansiyonda denetim gerçekleştirildi.
Denetim sırasında, aynı odada kalan dört şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., kasten öldürme suçundan aranan E.B., dolandırıcılıktan aranan S.V.P. ve Filistin uyruklu A.A.S. yer aldı.
Yakalanan kişilerin yurt dışına kaçma girişiminde oldukları tespit edildi. Filistin uyruklu A.A.S., İl Göç İdaresine teslim edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemler başlatıldı. Emniyet yetkilileri, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.