Çeşme'de villanın aylık kirası dudak uçuklattı. "Bu paraya eskiden yazlık alırdı millet"

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil bölgeleri de hareketlendi. Vatandaşlar şimdiden yaz tatili için plan yapmaya başladı. İzmir Çeşme'de tatilcilere kiralanan bir villanın fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş, "Bu paraya eskiden yazlık alırdı millet" yorumunu yaptı.

AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI

Çeşme'de bir villanın yaz sezonunda 1 aylık kirası dudak uçuklattı. Sosyal medyada paylaşılan görselde villanın aylık kira fiyatının 600 bin TL olduğu görüldü.

"BU PARAYA ESKİDEN YAZLIK ALIRDI MİLLET"

Gündem olan villa ile ilgili birçok vatandaş yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

- Bu kadar parası olan insan gider satın alır...

- Hayat zengine güzel...

- Yurt dışına giderim daha iyi...

- Bu paraya eskiden yazlık alırdı millet