Çeteye neden Türk bebek lazımdı?

Yenidoğan Çetesi iddianamesine alınan şu konuşmalar, çetenin bebek katletmesinin sebebini aydınlatacak niteliktedir:

Hakan Doğukan Taşçı: Çam Sakura'dan dedi bi tane fokuz yüz gram aldım kanka dedi haberin olsun dedi tamam dedim ben de...

Fırat Sarı: Hıı, bu Türk mü aceba?

Hakan Doğukan Taşçı: Küvez müvez de yok şimdi küvez ayarlatmaya çalışıyorum ne o...

Fırat Sarı: İnşallah Suriyeli İnşallah Suriyeli değildir...

Hakan Doğukan Taşçı: Valla Suriyeli değildir herhalde yeter artık.

Fırat Sarı: Aynen...

Hakan Doğukan Taşçı: Türk'tür, çünkü ben onunla konuştum bayağı dedim Suriyeli dedim geliyo... Türk lazım, hasta sayısı bir işe yaramıyo falan...

Fırat Sarı: Hıı..

Hakan Doğukan Taşçı: Tamam ben halletçem kanka filan dedi. Herhalde Türk bulmuştur.

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Bu konuşmalardan, çetenin öldürmek için Türk bebek bulmaya çalıştığı, Suriyeli bebeklerin onların amacına uygun olmadığı sonucu çıkıyor.

Peki neden Türk bebek arıyorlar? Bunun iki sebebi olabilir? Fırat Sarı'nın PKK üyeliğinden mahkûm olduğu dikkate alınarak, ‘Türk düşmanlığından’ deniliyor ama bu düşmanlığı yeni doğan bebeklere kadar indirmiş olmaları konuşmalardaki mantığa uygun değil... Onlara Türk bebek gerekiyor, hem de yeni doğmuş bebek...

Peki yeni doğmuş bebeğin Türk olmasını neden istiyorlar?

Bilindiği gibi Dr. Oktar Babuna, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyurmuş ve kemik iliği kampanyası başlatmıştı. Kampanyada, "Balkan kökenli Türk" olmak kaydıyla 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmış, örneklerin 120 bininin ABD'ye gönderildiği anlaşılmıştı. ABD’de aranan kan, Türk kanıydı!

Peki Türk kanının diğer milletlerin kanından farklı bir özelliği mi var?

Bazı genetik bilimcilere göre Türk kanının nesilden nesile kendini temizleme özelliği var!

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İstanbul'da 21 hastanede ortaya çıkarılan vahşetin yurt genelinde yaygın olduğuna dair iddialar var! Son olarak Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da bazı özel hastanelerde yoğun bakım ünitelerine sevk edilen bebeklerin sahte epikriz raporu düzenlenerek hastanede fazla süre yatırıldığı ve SGK'dan haksız kazanç sağlandığı, bu bebekler arasında şüpheli şekilde ölenler olduğu ortaya çıktı.

İddianamede ise Çam Sakura gibi büyük bir hastanenin adı da geçiyor ama soruşturmaya konu edilmemiş... Bebeği sevk eden hastane yönetimlerinin veya bu düzeni kuran siyasilerin hiç mi suçu yok?

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Hüseyin Vodinalı, veryansın tv'deki yazısında olayın başka bir boyutunu inceledi:

-Türkiye’nin yüz akı ekonomi gazetecilerinden Alaattin Aktaş da benim aklıma gelen şeyi sesli olarak ifade etmiş.

X hesabında: "Bu caniler, el kadar bebekleri günde 8 bin lira almak için öldürmüş olamaz. Ortada belli ki çok daha büyük bir çıkar var. Bebek kanı gibi, bu kandan elde edilen bir takım kimyasallar (adrenokrom? HV) gibi ve kullanıldığı ileri sürülen ilaçların bedeli gibi…” diyor.

-Doktor Esra Güneş Kaya da X hesabında konuya değiniyor: "Savcıyı makamında tehdit edebilen Yenidoğan Çetesi’nin, geceliği 8 bin TL yoğun bakım ücreti ve yer açmak için bebekleri öldürdüğü söyleniyor. Bir litre Adrenochrome 2,2 milyar dolara satılıyor. Yenidoğanınki çok daha değerli. Çete üyelerinin Adrenochrome alıcılarıyla bağlantıları araştırılmalı. 12 bebek hayatını kaybetmiş ama hayatta kalan çok daha fazlası gizlice, bu çete üyeleri vasıtasıyla kullanılmış olabilir. ABD’de kaybolan çocukların çoğunun elitlere Adrenochrome sağlamak için olduğu artık bir sır değil.”

Bu ihtimallerin hepsinin değerlendirilmesi gerekir.

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Hürriyet Magazin Haber Müdürü Arzu Akbaş Zor ise "Bebek katillerinden ikizleri böyle kurtardım" diye bir haber yaptı. Zor, 2023'te ikizleri olan arkadaşı Menekşe Kadiz'in bebeklerinin, hiçbir sorunları yokken Fırat Sarı’nın başında olduğu Esenyurt Reyap Hastanesi’nde 14 gün zorla yoğun bakımda tutulduğunu, hastaneye giderek Fırat Sarı ile görüştüğünü ve kendi doktoruna göstereceğini bildirerek bebekleri nasıl teslim aldığını anlattı. Zor, “Şimdi çıkan korkunç haberleri görünce anlıyoruz ki bebekleri bir caninin elinden çekip almışız..." diye yazdı.

Aslında Arzu Akbaş Zor, işin peşini bırakmasa, insanlık tarihine geçen bu vahim olayı ortaya çıkaran gazeteci de olabilirdi ama arkadaşının ikiz bebeklerini canavarların elinden kurtarmış oldu.