Çetin Doğan cezaevinden tahliye edildi. 'Af söz konusu değil anayasanın gereği yapıldı'

28 Şubat davasında hapis cezası alan isimlerden Emekli Orgeneral Çetin Doğan cezaevinden tahliye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar sonrası tahliye olan Doğan yaptığı açıklamada bir affın söz konusu olmadığını belirterek anayasanın gereğinin yapıldığını söyledi.

Doğan yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da hakkımda açılan davalarla uğraşarak geçirdim. Maalesef. Türkiye'de adalet yerine oturmadıkça hiçbir kurum düzelmez. Adalet hepimize gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra son olur bu tür keyfi tutuklamalar. Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor; af değil. Doğrudan anayasal bir görevi doğrudan Cumhurbaşkanı'nın geç olarak yerine getirmesidir"

Çetin Doğan ayrıca sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı. Buna göre 28 Şubat davasında yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer aldı.