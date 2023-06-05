Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürütecek. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz hangi görevlerde bulundu?

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini üstlenen Cevdet Yılmaz, 1967’de Bingöl’de dünyaya geldi.

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nü birincilikle bitiren Cevdet Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Cevdet Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı’da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. Dönemlerde Bingöl, 25. Dönem’de Diyarbakır Milletvekili seçildi.

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığı da yapan Cevdet Yılmaz, 60. Hükümet’te Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

AKP MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CEVDET YILMAZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Cevdet Yılmaz’ın bulunduğu görevler şu şekilde:

- 1989-1992 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

- 1995-2003 DPT Planlama Uzmanı

- 2003-2007 (Kamu) Avrupa Birliği İlişkiler Genel Müdürü

- 2003-2007 (Özel) Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı’da Yönetim Kurulu üyesi

- 2007-2023 AKP’den 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili

- 2007-2009 Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve Parlamentolararası Birlik Türk Grup Başkanı

- 2009-2011 GAP-DAP Projesi ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı

- 2011-2014 Kalkınma Bakanı

- 2015 Haziran - Kasım arası Başbakan Yardımcısı