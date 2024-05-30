Çevik Kuvvet polisinin sır ölümü

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bayram Koç evinde ölü bulundu.
Kendisinden haber almayan mesai arkadaşlar kapıyı çilingir yardımı ile kırdı. Meslektaşları Koç’u hareketsiz halde buldu. İlk incelemede Bayram Koç'un hayatını kaybettiğini belirlendi.
İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis memurunun ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından kesinleşecek.
Ancak Koç’un kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde de duruluyor.