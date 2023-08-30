Çevirmeye takılan kadın: Ben devletim, sen çalışansın. Müdürünü arayacağım

Ne çok arkasında amcası - dayısı olan varmış. Adana'da polis çevirmesine takılan bir kadın polisi tehdit etti. Polise “Senin sülalenin bana gücü yetmez; ben devletim, sen çalışansın” ifadelerini kullandı. Sayın Trafik Polisleri siz gerçekten cennetliksiniz.

Çevirmeye takılan kadın: Ben devletim, sen çalışansın. Müdürünü arayacağım

Çevirmeye takılan bir kadın polis memurunu tehdit etti.

Kendisini çeviren polisi emniyet müdürünü aramakla tehdit ederek, polis memuru hakkında "tacizden" şikayetçi olacağını söyledi.

Adana'da trafik polislerinin çevirmesine takılan bir kadın şahıs, bir polis memuru ile tartışma yaşadı. İddiaya göre kadın şahıs polis memurunun kendisini taciz ettiğini ifade ederek şikayetçi olacağını dile getirdi. ''Ben senin şimdi Emniyet Müdürü'nü arayacağım'' diyerek tehdit eden kadın şahıs yaşadığı anları video kaydına aldı.

Trafik çevirmesine takılan kadın, polis memuruna “Senin kabiliyetin yetmez almaya, alamazsın. Sülalenin gücü yetmez ben haklıyım. Devlet mi? Devlet benim sen çalışansın. Vergisini veren benim maaşını ödeyen benim. Ben şimdi senin müdürünü arıyorum. Ararım. Tacizden senden şikayetçiyim benim arabam burada evimin sokağı burası. Sen beni taciz edemezsin. Bu gevşekliktir. Bende senden şikayetçiyim. Neden Karım senden güzel diyorsun. Karının benden güzel olduğu ne malum. Karın benden çok mu güzel? Karını mı teşhir ediyorsun?” dedi.

O sırada çevrede bulunan farklı kişiler tarafından da kayda alınan video kısa sürede yayıldı.

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