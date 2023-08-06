Çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için mavi forma

Antalyaspor, çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan mavi formanın tanıtımını gerçekleştirdi.

Çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için mavi forma

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Takım oyuncularının 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda giyeceği formaların tanıtımına devam edildi.

Daha önce orman yangınlarında mücadele eden orman işçilerine adanan beyaz ve sokak hayvanlarına adanan kırmızı formaların ardından bugün de çevre ve deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla tasarlanan mavi formalar tanıtıldı.

Bu sezon 4 farklı tasarım ile futbolseverlerin beğenisine sunulan formalar, sosyal sorumluluk ve farkındalık anlamları yüklenerek hazırlandı.

Üzerinde dalga deseni, kollarında kırmızı-beyaz şeritler bulunan alternatif mavi forma, çevre ve denizlerdeki kirliliğe dikkati çekiyor. Formanın sol alt köşesine ise dalga emojisi eklendi.

Formanın tanıtım filmi de Konyaaltı Sahili'nde çekildi. Yönetmen Alican Abacı'nın rol aldığı filmde, denizlerdeki kirlilik görselleri ile "Kirletmeyelim, görmezden gelmeyelim" mesajı yer aldı.

Forma tanıtımları, klasik çubuklu forma ile sona erecek. (AA)

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