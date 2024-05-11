1. Lig'de dananın kuyruğu kopacak

Kaynak: Haber Merkezi
1. Lig'de dananın kuyruğu kopacak
TFF 1. Lig'de heyecan dolu cumartesi günü, 7 karşılaşmanın eş zamanlı olarak başlamasıyla doruğa çıkacak

Hem ligden düşecek son takım hem de play-off sıralaması bu maçlar sonucunda netleşecek.

Bu karşılaşmaların ardından, direkt play-off finaline yükselecek takım, play-off'a kalacak son ekip ve ligden düşecek üçüncü takım kesinleşecek.

Süper Lig Biletini Kapmış Takımlar:

Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesi kesinleşirken, 57 puanla 3. sırada yer alan Sakaryaspor, 56 puanlı Bordum FK ve Ahlatcı Çorum FK, ve 55 puanlı Kocaelispor arasında üçüncülük yarışı devam ediyor. Üçüncü sırayı alacak takım, doğrudan play-off finaline çıkacak.

Play-Off İçin Son Viraj:

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor, play-off'a kalma mücadelesinde son haftaya giriyor. Teksüt Bandırmaspor'un Adanaspor'a, Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor'a konuk olacağı haftada, Boluspor ise Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Düşme Hattında Nefesler Tutuldu:

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından, 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 36 puanlı Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri ligden düşecek. Son haftada ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Manisa FK'yi, Adanaspor Teksüt Bandırmaspor'u ve Tuzlaspor Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Averaj Hesapları ve Maç Programı:

Puan eşitliği durumunda averaj hesapları devreye girecek. Şanlıurfaspor'un -7, Adanaspor'un -18 ve Tuzlaspor'un -12 averajı bulunuyor. İşte 16.00'da başlayacak maçların programı:

• Adanaspor - Bandırmaspor

• Boluspor - Çorum FK

• Erzurumspor FK - Eyüpspor

• Göztepe - Bodrum FK

• Kocaelispor - Sakaryaspor

• Tuzlaspor - Gençlerbirliği

• Şanlıurfaspor - Manisa FK

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