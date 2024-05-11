Sinan Ateş’in ölüm emrini vereni açıkladı. İstihbarat Dairesi eski başkanından bomba iddia

Serkan Talan
Sinan Ateş’in ölüm emrini vereni açıkladı. İstihbarat Dairesi eski başkanından bomba iddia
Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’dan Sinan Ateş’in ölüm emrini veren kişiye ilgili bomba iddia geldi. Uzun, cinayetin azmettiricisinin “Dolar milliyetçisi” olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da suikastla öldürülmesinden 2 yıl sonra tamamlanan soruşturma sonrası hazırlanan iddianame mahkemeye ulaştı. İddianamede 22 sanığa ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçlaması yöneltildi.

Ancak iddianamede suikastin bir siyasi cinayet değilmiş gibi gösterilme çabası dikkat çekti. Savcılığın hazırladığı iddianamede Sinan Ateş’in Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı olduğu sadece tanıkların ifadelerinde geçerken savcılık Ateş’in sadece Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde akademisyen olduğunu belirtti.

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun, Sinan Ateş’in kızları Bengisu ve Banuçiçek’e çağrı yaptı. Uzun, Sinan Ateş cinayetinin emrini verenin ‘dolar milliyetçisi’ olduğunu belirterek, “Babanızın kanı yerde kalmaz. Ama Yargıtay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi en az 10 sene uzatılır. Türk Milleti’ne sığınınız” ifadelerini kullandı.

Sabri Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sinan Ateş’in bizlere emanet evlatları Bengisu ve Banuçiçek üzülmesinler dilerim. Babanızın “ölüm emrini” veren şahıs, “dolar milliyetçisi”dir. Babanızın kanı yerde kalmaz. Ama Yargıtay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi en az 10 sene uzatılır. Türk Milleti’ne sığınınız.

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