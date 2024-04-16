Ceyda Düvenci'ye sevgilisinden romantik doğum günü mesajı. Okuyunca havalara uçtu

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Ceyda Düvenci'ye sevgilisinden romantik doğum günü mesajı. Okuyunca havalara uçtu
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Sosyal medya hesabından Düvenci'nin doğum gününü kutlayan Mete, aşkını herkese ilan etti.

10 sene önce Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliklerindeki yaşadıkları problemler yüzünden boşanma kararı almışlardı.

Ünlü çift, 8 senelik ilişkilerini tek celsede bitirdi.

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“YAŞAMIN MUCİZESİ”

Şakrak’la boşanmasının ardından Ebru Cündübeyoğlu'nun eski kocası Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci’nin doğum günü için sevgilisi romantik bir paylaşım yaptı.

Güçlü Mete sevgilisi Ceyda Düvenci'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından “Yaşamın bir mucizesi. 16 Nisan'da ailesine, bu sene benim hayatıma Ceyda doğar. Nice mutlu yaşlara sevgilim” notuyla paylaştı.

Romantik paylaşıma kayıtsız kalmayan Ceyda Düvenci de “Seni çok seviyorum” diyerek yanıt verdi.

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