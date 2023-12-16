Ceyhun Kazancı'nın yeni işi belli oldu! Yaptığı transferlerle Beşiktaş’ı ve taraftarı pert etmişti

Beşiktaş Kulübünün, temmuz ayında yollarını ayırdığı Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, eski işine geri döndü.

Yeniçağ’dan Aytunç Akın’ın özel haberine göre, Siyah Beyazlı kulüpte göreve başlamadan önce Passolig Genel Müdürü olan Kazancı, yeniden Passolig’e döndü.

Passolig ile TFF arasındaki anlaşmanın sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Kazancı’nın, kulüplerle passo/e-bilet konusunda birebir görüşmelere başladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kazancı, yapılan transferle ve Valerien Ismael hamlesiyle Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Kazancı, üst üste gelen tepkiler sonrasında istifa kararı almış ve istifa dilekçesini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sunmuştu. Yapılan görüşmeler sonucunda Ceyhun kazancı ile yollar resmen ayrılmıştı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denilmişti.

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

Ceyhun Kazancı, 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimleri ile Üniversite tahsilini İstanbul’da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitirdi. Akabinde, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.

Buradaki tahsilinden sonra da meslek hayatı başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Beşiktaş’a gelmeden önce Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevini yapan Kazancı, görevinden istifa ederek Beşiktaş'ta çalışmaya başlamıştı.

Kazancı, sportif direktörlük görevini üstlenmşti.