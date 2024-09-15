Ceza yiyen sürücü kendini ve aracını yakmaya kaltı

Aktarılan bilgilere göre olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde gerçekleşti.

Uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracını durdurarak evrakları inceledi. Servis aracı sürücüsü Muhammed P.'den evrakları isteyen polis, evrakların eksik olduğunu görerek cezai işlem uyguladı. Bu duruma sinirlenen Muhammed P., aracını ve kendini ateşe vererek yakmaya kalktı.

Polisler, şahsın zarar görmemesi için hemen müdahale etti. Ekipler, yanan araca da müdahale ederek sıra sürede söndürdü. Polis sürücüyü gözaltına aldı.