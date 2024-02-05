Cezadan kaçmak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Polis ekiplerinden kaçamadı

Kaynak: İHA
Cezadan kaçmak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Polis ekiplerinden kaçamadı
Bilecik’te bir şahıs EDS’ye yakalanmamak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Şahıs polis ekiplerinden kurtulamadı.

Arabasının plakasını tıraş köpüğü ile kapatarak kurallara aykırı bir şekilde Elektronik Denetleme Sistemlerinden geçiş yapmaya çalışan şoför İlyas P.'ye, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşanan olay ile alakalı paylaşımda bulunan Vali Şefik Aygöl, 'Usulsüzlüğe geçit yok' ifadelerini kullanarak, Bilecik’in huzuru için 7/24 çalışmaya devam eden teşkilatları tebrik ederek kolaylıklar diledi.

Öte yandan plakasına tıraş köpüğü sıkan 2 bin 647 lira idari ara cezası yazıldığı ifade edildi.

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