Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı

Şanlıurfa’da, 3 ay önce cezaevinde firar eden hükümlü Müslüm Bilen (32), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir evin ahırında yakaladı.

KAYNAK: DHA
Cezaevi firar etmişti! Ahırda yakalandı

'Uyuşturucu ticareti' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Müslüm Bilen, 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevi’nden firar etti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilen’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Müslüm Bilen’in Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesi’nde bir evde gizlendiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Müslüm Bilen’i ahırda yakaladı. Bilen, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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